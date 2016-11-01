Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вновь стал победителем Блог-лиги

Завершился октябрьский сезон Блог-лиги, по результатам которого победителем вновь стал блог Ф@Н@Т ФУТБОЛ@. За этот месяц он собрал более 45 тысяч просмотров, обогнав на финишной прямой блог «Ла Примера: заметки юного испанца». Этот блог финишировал вторым с результатом в почти 42 тысячи просмотров.

Оба автора сильно оторвались от своих соперников. Блог, занявший третье место, набрал 18 тысяч просмотров. И этим блогом стал – Vanity Fair.

Самыми популярными материалами этих трех блогеров стали посты про самую красивую фанатку на Евро-2016, про 11 лучших воспитанников «Реала», про плохое судейство и про девушек из инстаграма Криштиану Роналду.

Поздравляем победителей, которые получают 5000р, 3000р и 2000р соответственно. Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами по адресу blogs@bombardir.ru, указав в теме письма «Блог-лига. Октябрь».

Новый сезон стартует уже сегодня! Если вы считаете, что можете делать материалы намного круче, то скорее заводите свой блог на «Бомбардире». И вот вам для этого раз подсказка, два подсказка и три подсказка.