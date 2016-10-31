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Черчесов: «В будущем можно подумать о возвращении в «Легию»

31 октября 2016, 14:15

Наставник сборной России Станислав Черчесов в интервью «Российской газете» не стал рассказывать о причинах, заставивших его покинуть «Легию». При этом российский специалист подчеркнул, что в будущем, возможно, он вернется на пост главного тренера варшавского клуба.

Черчесов руководил «Легией» в течение прошлого сезона, по итогам которого, он привел команду к чемпионскому званию и завоевал национальный кубок.

– Мы внимательно следили за вашей работой в польской «Легии». Все было здорово, выиграли чемпионат и Кубок. Почему вы все-таки оттуда ушли? Четких объяснений мы так и не услышали.

– Есть вещи, которые стараюсь не объяснять.

– Ушли и все?

– Мы с помощниками спокойно пришли, решили задачу и также спокойно ушли.

– А они без вас провалились.

– Они на днях играют с «Реалом» в Лиге чемпионов и на эту игру меня пригласили. Единственный минус – стадион будет закрыт для болельщиков из-за беспорядков на предыдущих матчах. По-моему, мы с тренерским штабом провели хорошую работу. Когда выезжаешь куда-то, как бы это не звучало пафосно, то представляешь не только себя лично, но и страну, и тренерскую школу российскую. И не случайно, когда сейчас тренера искали после нашего ухода, то обратили внимание на наш российский рынок.

– Мы тут с помощью нашей коллеги провели небольшой опрос среди польских коллег, предложили им задать вам пару вопросов...

– Кстати, ни одного интервью после того, как ушел, не дал польским журналистам. И ни на один вопрос их не ответил. Сделал пресс-конференцию, и больше ни одного слова там не говорил. Поэтому если это в Польше прозвучит, то будет первый вопрос польского журналиста, переданный через россиян.

– Вопрос простой, на самом деле. Они спрашивают «что нам сделать, чтобы вы вернулись»?

– Чтобы вернуться, надо просто купить билет, прилететь и пообщаться. Если же говорить о работе, то у них сегодня свои заботы, у меня другая задача. Но в будущем над этим можно подумать.

– Второй вопрос из первого вытекает, и частично вы на него уже ответили. Вы в контакте с «Легией», следите за командой?

– Да, общаюсь и с переводчиком, и с пресс-атташе, со спортивным директором, с менеджером. Мы хорошо поработали. А то, что мы на какие-то вещи по-разному смотрели... Наверное, вам было бы неприятно в России читать, что моя команда 0:6 проиграла? И я бы вам не объяснил почему. Поэтому если сделаешь шаг вперед, надо этот шаг как минимум сохранять, а еще делать пару шагов вперед.

– Есть неофициальная версия, что Черчесов сказал руководству после сезона, что выйти в Лигу чемпионов можно, но мы там будем проигрывать 0:6. И надо что-то делать.

– Вы же сами говорите – неофициальная.

– Вот как раз в разряд официальных хотим перевести.

– Официально уже все сказано. Есть какие-то вещи, о которых мы поговорили, разошлись, пожали руку, все идут своей дорогой.

– С Польшей у России непростые отношения. Как вам там жилось, работалось? Чувствовали, может, какую-то предвзятость?

– Наверное, и сейчас я говорю не конкретно о Польше или еще какой-то стране, когда приезжает новый тренер, да еще из-за границы, то первое время есть определенный взгляд настороженный. Я принял команду, когда был перерыв на матчи сборной. И мы с тренерским штабом знали, куда ехали. Польские журналисты заранее мне через газету задали десять вопросов, хотя не знали, что я это прочитаю. И на последней пресс-конференции я на них ответил, и постарался сделать это 4правильно. Кстати, они мне очень помогли в работе. Это была для нас, как сейчас модно говорить, «дорожная карта» – как себя вести. И в итоге мы на практике увидели все то, что в этих десяти вопросах было. Вот так мы и работали.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Легия Черчесов Станислав
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