Де Бур: «Моя отставка? Все вопросы к руководству «Интера»

Главный тренер «Интера» Франк де Бур прокомментировал поражение во встрече 11-го тура Серии А с «Сампдорией» (0:1). По мнению специалиста, проблема команды находится в области психологии.

«Это исключительно проблема менталитета. Мы обладаем качественным составом, однако с подобным менталитетом ничего не выходит. И это действительно является проблемой. В перерыве матча с «Сампдорией» я сказал игрокам, что они обязаны поменять отношение к делу. Во второй половине мы смотрелись получше, но поезд уже ушел.

Моя отставка? Все вопросы к руководству «Интера», – сказал де Бур.