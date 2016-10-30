Кирьяков думает над тем, чтобы выйти на поле в матчах против ЦСКА и «Ростова»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в шутку заявил, что готов выйти на поле в матчах РФПЛ против ЦСКА и «Ростова», чтобы поразить ворота соперников. Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата России «канониры» забили всего четыре гола – худший показатель.

«Как «Арсенал» будет забивать ЦСКА и «Ростову»? Наверное, я выйду на поле. Я уже, честно говоря, думаю над этим. А если серьезно, конечно же, мы будем стоить игру немножко по-другому, потому что все-таки это команды другого уровня. Соответственно, больше будем думать об обороне и уже играть на контратаках. Это единственное, что сейчас могу сказать», – сказал Кирьяков.