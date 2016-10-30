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    Рахимов: «Забей соперник еще, нам было бы очень трудно»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итог игры 12-го тура РФПЛ против «Урала» (4:1).

    «Первая половина первого тайма была безобразной с нашей стороны, и то, что мы получили один гол, это мало. По той игре, которую мы показывали, мы не шли в единоборства, не было агрессии. Во второй половине первого тайма начали перестраиваться, начали больше прессинговать, и удача повернулась к нам. Гол, который пришел после ошибки защитника и вратаря, позволил воспрять духом. Хорошо, что во втором тайме нам удалось первыми забить, начали играть на контратаках, но целостности все же не было. Игра могла развернуться в другую сторону. Забей соперник еще, нам было бы очень трудно», – сказал специалист в эфире канала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.10.2016 14:34
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