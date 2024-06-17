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    • Песьяков оценил реакцию общественности на шутку про «миллиарды» от «Зенита»

    Песьяков оценил реакцию общественности на шутку про «миллиарды» от «Зенита»

    Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о своем отношении к возникшему резонансу из-за его слов про деньги, якобы полученные от «Зенита».

    • Голкипер допустил результативную ошибку в 30-м туре РПЛ, которая позволила «Зениту» стать чемпионом.
    • «С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел», – пошутил Песьяков об эпизоде.
    • Сообщалось, что ему грозит штраф и дисквалификация.

    – Вы недавно зажгли, сказали в интервью: «С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам перевел «Зенит». Как вам реакция общественности?

    – После того, как поднялась шумиха, мне сразу стали писать друзья из «Ростова», из других клубов и даже тренеры: «Серый, давай аккуратнее с такими шутками».

    Но это же не мои слова, я процитировал фразу из комментариев, которые мне прилетают. Я редко их читаю, но этот мне запомнился.

    – Безрукову за похожую шутку дали условный бан на 3 месяца и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

    – Мы с Русланом, кстати, знакомы. Когда его встречу, скажу: «Брат, вот теперь я тебя понимаю!» Как по мне, у него была абсолютно безобидная шутка.

    – Комментарий про «миллиарды от «Зенита» вас разозлил?

    – Скорее, рассмешил. Кстати, в Питере у меня есть недвижимость – квартира. Но всего одна! И ту купили два года назад.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:42
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    Комментарии (1)
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    BRO_football
    1718625328
    Надо было сказать: После того, как поднялась шумиха, мне сразу стали писать друзья из «Ростова», из других клубов и даже тренеры: «Серый, давай делись!»
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