Песьяков оценил реакцию общественности на шутку про «миллиарды» от «Зенита»

Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о своем отношении к возникшему резонансу из-за его слов про деньги, якобы полученные от «Зенита».

Голкипер допустил результативную ошибку в 30-м туре РПЛ, которая позволила «Зениту» стать чемпионом.

«С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел», – пошутил Песьяков об эпизоде.

Сообщалось, что ему грозит штраф и дисквалификация.

– Вы недавно зажгли, сказали в интервью: «С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам перевел «Зенит». Как вам реакция общественности?

– После того, как поднялась шумиха, мне сразу стали писать друзья из «Ростова», из других клубов и даже тренеры: «Серый, давай аккуратнее с такими шутками».

Но это же не мои слова, я процитировал фразу из комментариев, которые мне прилетают. Я редко их читаю, но этот мне запомнился.

– Безрукову за похожую шутку дали условный бан на 3 месяца и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

– Мы с Русланом, кстати, знакомы. Когда его встречу, скажу: «Брат, вот теперь я тебя понимаю!» Как по мне, у него была абсолютно безобидная шутка.

– Комментарий про «миллиарды от «Зенита» вас разозлил?

– Скорее, рассмешил. Кстати, в Питере у меня есть недвижимость – квартира. Но всего одна! И ту купили два года назад.