Песьякову грозит штраф и дисквалификация за шутку про «миллиарды» от «Зенита»

Вратаря Сергея Песьякова могут наказать за юмористическое высказывание в интервью.

Экс-голкипер «Ростова» допустил результативную ошибку в 30-м туре РПЛ, которая позволила «Зениту» стать чемпионом.

«С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел», – пошутил Песьяков об эпизоде.

Футболист этим летом ушел в «Крылья Советов».

Песьякову грозит штраф до 1 миллиона рублей и дисквалификация за эту шутку. Предположительно, он нарушил несколько пунктов регламента РФС по этике.

На прошлой неделе за аналогичный юмор наказали полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

Тогда в РФС заявили, что «даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов ФИФА, УЕФА и РФС».