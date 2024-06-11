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    • Песьякову грозит штраф и дисквалификация за шутку про «миллиарды» от «Зенита»

    Песьякову грозит штраф и дисквалификация за шутку про «миллиарды» от «Зенита»

    Вратаря Сергея Песьякова могут наказать за юмористическое высказывание в интервью.

    • Экс-голкипер «Ростова» допустил результативную ошибку в 30-м туре РПЛ, которая позволила «Зениту» стать чемпионом.
    • «С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел», – пошутил Песьяков об эпизоде.
    • Футболист этим летом ушел в «Крылья Советов».

    Песьякову грозит штраф до 1 миллиона рублей и дисквалификация за эту шутку. Предположительно, он нарушил несколько пунктов регламента РФС по этике.

    На прошлой неделе за аналогичный юмор наказали полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

    Тогда в РФС заявили, что «даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов ФИФА, УЕФА и РФС».

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    Источник: «Первый спорт»

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии (23)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    val69
    1718104546
    Почему то всё денежные шутки связаны с Зенитом...
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    acor94
    1718105335
    Я же говорил, с нами шутки плохи! Уголовное дело и в тюрьму!
    Ответить
    mahan
    1718105354
    Ха-ха-ха теперь все шутки про зенит под запретом ))))))) шутить и высказываться можно только им про других. И после этого говорят не используют админ ресурс ))))))
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    acor94
    1718105384
    А лучше штраф был бы миллиард. Сколько якобы мы перевели, столько и должен вернуть! Чтоб не повадно было гадости говорить.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1718105814
    За это сразу будет арест и лишение свободы вплоть до пожизненного.
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    Semenycch
    1718105923
    Ну и зачем ему эти приключения? РФС без чувства юмора, прояви уважение к РФС, не шути на тему бабла!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718106234
    Пися обспартачился! Гыгыгы
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    JTherry
    1718106244
    три часа назад уже писал, что накажет Писюкова комитет РФС по этике за эту "шутку" на лимон, похоже, и дискву тоже впаяют, все подобные "телодвижения" - под "колпаком у Мюллера"...)
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    VVM1964
    1718106537
    Кто следующий ? (...
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