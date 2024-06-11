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    Песьяков пошутил про миллиарды, полученные от «Зенита»

    Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, какие комментарии ему присылали после матча 30-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    – Что самое жесткое вам приходило после этого матча?

    – На самом деле, все комментарии – однотипные. Самый распространенный – «за сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел [смеется]. Пытаемся, но что-то никак не получается. Потом еще, что мы – «обладатели четырех-пяти качественных апартаментов». «Дырка, заканчивай» – это уже классика жанра.

    Из последнего – на фото я с супругой, и человек пишет: «Две дырки стоят». Я был на фото левее, и человек дополняет: «Слева – самая главная». Иногда реагируешь, на один из 50 комментариев можно ответить – либо смайликом, где жмут руки, либо написать: «Высрал? Полегчало?» На самом деле, я очень переживаю из-за ошибок.

    • «Зенит» забил победный гол после ошибки Песьякова. Выигрыш в том матче позволил петербуржцам завоевать золотые медали.
    • Песьяков покинул «Ростов» по окончании сезона.
    • 4 июня Комитет по этике РФС наказал полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова, который после матча с «Зенитом» пошутил, что в команде ждут перевода «денежек» от «Краснодара».
    • Хавбека казанцев оштрафовали на 100 тысяч рублей и дисквалифицировали на три месяца условно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (26)
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    DOCTOR PENALTY
    1718096617
    Грустная шутка. (((
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    Невописынок
    1718096729
    Сейчас розовые рабы начнут мусолить эту тему до блестящих яиц так, сто коты позавидуют... А когда ошибки были в матче со свинарником, это типо норм, двуличные додики
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    BAIv
    1718097719
    Теперь и дискву присудят?
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    The only one
    1718099496
    Двой-ные стандарты: Безрукову про Краснодар нельзя, чуть ли не уголовщина. А вот Песьякову про Зенит можно.(он же невинно шутит и все жополизы умилённо улыбаются))
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    The only one
    1718100148
    Бомбардир, у вас крыша совсем поехала??? Чем вам не угодило простое русское слово Двой-ные, что вы его звёздочками забиваете??? Совсем ку-ку?
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    Barmaleushka
    1718101121
    Не так давно рылосекта визжала , что рубиновца уже можно считать посаженным по УК РФ (чуть ли не по личному указу миллера ). Где сейчас Безруков ? В какой камере ? В какой ИТК ? Ау , п.здоболы дешёвые !
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    alll-333
    1718101410
    За такие шутки песьякова под трибунал, срочно!!!
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    шахта Заполярная
    1718101854
    Ждем, что скажет депутат.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1718104957
    Писяков правду сказал, за неё не судят
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    AZ
    1718106802
    судя по акциям газпрома, скоро зенит вылетит в 1 лигу
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