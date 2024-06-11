Песьяков пошутил про миллиарды, полученные от «Зенита»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, какие комментарии ему присылали после матча 30-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

– Что самое жесткое вам приходило после этого матча?

– На самом деле, все комментарии – однотипные. Самый распространенный – «за сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел [смеется]. Пытаемся, но что-то никак не получается. Потом еще, что мы – «обладатели четырех-пяти качественных апартаментов». «Дырка, заканчивай» – это уже классика жанра.

Из последнего – на фото я с супругой, и человек пишет: «Две дырки стоят». Я был на фото левее, и человек дополняет: «Слева – самая главная». Иногда реагируешь, на один из 50 комментариев можно ответить – либо смайликом, где жмут руки, либо написать: «Высрал? Полегчало?» На самом деле, я очень переживаю из-за ошибок.