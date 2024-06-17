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    «Балтика» получила три предложения по Козлову

    Полузащитник Данила Козлов вряд ли останется в «Балтике».

    Спортивный директор калининградского клуба Армен Маргарян сообщил о трех предложениях по 19-летнему футболисту. Одно из них – от «Зенита».

    «Думаю, в ближайшее время нас покинет еще один яркий игрок команды, который очень эффектно проявил себя в весенней части этого сезона – Даня Козлов.

    На футболиста уже сделали устные и письменные офферы три ведущих клуба. Есть вероятность, что он вернется обратно в «Зенит», есть и другие возможные сценарии. Но очевидно, что, имея на руках реальные или гипотетические варианты, футболист не захочет оставаться в ФНЛ и продолжать играть в нашей команде.

    Его тоже можно прекрасно понять – молодой футболист, карьера только началась. Конечно же, имея такой талант и такие перспективы, никто не захочет терять год, играя в лиге, слабее РПЛ.

    К сожалению, приходится констатировать, что этот футболист 100% от нас уйдет, а дальше следует самый главный вопрос – за сколько и куда. По условиям контракта футболиста могут продать два клуба – мы и «Зенит».

    По сути, может быть много разных сценариев: а) он может от нас уйти в другой клуб; б) вернуться в «Зенит» и играть там; в) вернуться в «Зенит» и тот его продаст. Нет смысла сейчас рассуждать о сумме продажи и о том, куда в итоге перейдет игрок – это покажет время.

    Со своей стороны я хочу пожелать Дане большого будущего в карьере, достичь высот, попасть в сборную России, играть в Европе и радовать нас своей игрой в топовом европейском клубе.

    Ну, а мы будем искать других Дань Козловых и давать им путевку в большой футбол, чтобы «Балтика» ассоциировалась с клубом, который может находить талантливых ребят или давать шанс талантам, которые по каким-то причинам еще не имели шанса себя проявить, и в дальнейшем продавать их и помогать в карьере, выводя на новую орбиту», – написал Маргарян в своем телеграм-канале.

    • Козлов присоединился к «Балтике» в январе.
    • Его статистика: 15 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,8 миллиона евро.
    • Претендентами на него назывались «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».

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    Источник: телеграм-канал Армена Маргаряна

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (3)
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    ...короче
    1718624909
    ...он ещё Козлёнков и игра его пока такая же...
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    fakeid
    1718624992
    хрякам точно не перепадёт
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    Цугундeр
    1718627064
    " а мы будем искать других Дань Козловых " )) Кто там искал ?Исмаил Ибрагимов , а потом Армен Маргарян ? Два носатых бородатых прибалта . Где деньги ,там и они. Питер безвольно сдал на передержку Козлова , а теперь кто-то (эу , дааа )) даёт им путёвку в большой футбол...
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