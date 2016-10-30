Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шавло: «Показалось, что в матче против «Спартака» Траоре был совсем «мертвый»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился впечатлениями от дерби между красно-белыми и ЦСКА. Напомним, матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:1.

    «Не знаю, насколько был готов Страндберг, но мне показалось, что вчера Траоре вообще был «мертвый». Он тяжело бегал, боролся только за верховые мячи и то не мог выиграть их. Ничего не сделал. Защитники «Спартака» полностью нейтрализовали его, за исключением одного момента в конце первого тайма. Страндберг серьезно напрягал оборону «Спартака» и гол забил, переиграв защитника. При счете 1:2 у него еще был момент, но повезло красно-белым.

    «Спартак» играл очень хорошо. Такое было преимущество у красно-белых, что казалось, что это вообще не ЦСКА играет. Обычно с ЦСКА матчи открытые бывают, армейцы тоже атакуют и создают моменты. В первом тайме «Спартак» полностью доминировал, имел огромное преимущество, хотя особых моментов для взятия ворот не было, за исключением удара Квинси Промеса рядом со штангой. Учитывая погоду, видимо, было указание чаще бить по воротам. Даже первый номер России Игорь Акинфеев вот так сыграл, мяч скользнул, и он не справился. Удар был сложный для вратаря.

    Понятно, что у ЦСКА не лучший состав сейчас. Но в дерби они обычно более агрессивно играет. Во втором тайме армейцы стали играть более активно, «Спартак» почему-то отошел глубоко назад. При этом Массимо Каррера стал призывать команду более агрессивно играть и выжимать соперника к центру поля. В итоге «Спартак» перехватил инициативу и добился победы», – сказал Шавло.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2016 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 октября 2016, 14:39

      Удар )Глушакова) был сложный для вратаря? Скажи еще "не берущийся" и Игорёк не виноват! Хватит "пиарить" Акинфеева! Он уже свое отыграл! Хватило бы смелости поступить как Плетикоса (отказался играть за сборную)! Ловит только на "угадает" или когда в него попадает!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      Розарио Агро > Serjoga 30 октября 2016, 14:46

      Полностью согласен, в топку акинфея. Уже года два назад надо было заменить. Отыграл давно своё этот парень, в фнл его ждут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 30 октября 2016, 14:39

      Его мертвым ещё из Монако взяли

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3897

      minaev23 > Розарио Агро 30 октября 2016, 21:29

      Азмуна тоже мёртвым называли.Но ведь играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 30 октября 2016, 14:39

      И только недотренеришка слуц с упорством маньяка продолжает ставить в основу полено траоре

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 30 октября 2016, 14:27

      не показалось.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 30 октября 2016, 14:19

      Обменять его на Панченко в Динаму

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2231

      river31 30 октября 2016, 13:57

      «Показалось, что в матче против «Спартака»
      И не только в этом...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 30 октября 2016, 13:50

      Читал я где-то,что негр,когда умрёт,становится почти белым на лицо.Нет,Траоре ещё живой.Только играть уже не сумеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 30 октября 2016, 13:37

      Траоре вообще «мертвый», туда - же добавить Миланова, Игнашевича и Березуцкого - а это уже пол команды. Гинеру и отчасти Слуцкому головная боль. Следующий матч покажет правдивость этих слов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1537

      zarsm 30 октября 2016, 13:36

      Да он всегда мертвый. Повезло что Монако запихал еле-еле. И то за малым не упустил тот момент.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 30 октября 2016, 13:35

      У локомотива в 2000-х был такого плана бестолковый и бесполезный игрок Паркс. Как палка, раз в 20 матчей выстреливал.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11