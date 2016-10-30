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    Селюк: «План Гвардиолы состоит в том, чтобы всех унизить»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк не перестает критиковать главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу.

    На этот раз агент упрекнул испанца в том, что ему не нравятся футболисты, которые проявляют лидерские качества.

    «Его план состоит в том, чтобы всех унизить: Яя и других игроков, которые вошли в историю «Сити» за последние годы. Туре не единственная его жертва. Были еще Харт и Насри. Гвардиола хочет работать с молодыми ребятами, которых можно контролировать», – сказал он.

    Источник: A Bola

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    30.10.2016 08:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -3

      анжи... 30 октября 2016, 14:26

      Ой, нужно всем быть осторожными. Ох уж этот Гвардиола. Еще унизит не дай Бог кого - нибудь

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 30 октября 2016, 09:34

      План Селюка - говорить и говорить

      3
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