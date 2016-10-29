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    Широков: «У ЦСКА не хватает агрессии впереди – матч со «Спартаком» это наглядно показал»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру «Спартака» и ЦСКА в матче 12-го тура РФПЛ. Напомним, красно-белые одержали победу со счетом 3:1.

    «Спартак» победил по делу. Москвичи играли агрессивно и заслуженно победили. «Спартак» поставил такую игру, которую ЦСКА не смог переломить. У армейцев не хватает агрессии впереди – матч это наглядно продемонстрировал. Надеюсь, с возвращением Еременко и Дзагоева ситуация изменится», – сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 20:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +973

      Krics 30 октября 2016, 09:17

      Коням Вагнера не хватает.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 октября 2016, 22:42

      Вот блин истину открыл. А какая агрессия может быть у команды без нападающих?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 20:59

      Спартак с победой.

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