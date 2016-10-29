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    Слуцкий: «Какой сейчас смысл говорить об эпизоде с Комбаровым?»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3).

    «При счете 1:0 имели моменты и не смогли реализовать, и при 2:1 железный момент был, могли сравнять. В таких ситуациях всегда получается 1:3. Очень сожалеем об этом.

    Считаю, что игра была со взаимными шансами. У нас было достаточно моментов и при 1:0, и при 2:1, чтобы не проиграть. «Спартак» играл по счету, садился. Они вели и имели моменты.

    Эпизод с Комбаровым? А смысл сейчас говорить об этом?» – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.10.2016 20:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 30 октября 2016, 10:57

      Слуцкий Адекватно оценил произошедшее! А более правильно это сделал Газзаев! Судья пендаль не поставил? Ладно! А Вернблуму можно было карточек показать несколько, чего не показал? Если все кто смотрел матч адекватные люди, то видели, что у ЦСКА игры не было! Слуцкий не причем, он выпустил на поле тех, кто был, а то что играли они похабно, то это другой вопрос! Я не думаю, что Слуцкий хотел проиграть! Просто Спартак был лучше по всем показателям! А вот Черчесову реально стоит задуматься о тех, кого он в сборную приглашает! Единственный из состава ЦСКА - это Головин, да и то на перспективу! Акинфеев уже привык к ляпам, он и Лодыгин могут стать значимыми помощниками Спартака в этом сезоне!

      0
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      Рейтинг: -17

      Aртемка 29 октября 2016, 22:24

      Слуцкий -опозорил россию на евро тут уважение просто бесмысленно

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Aртемка 30 октября 2016, 09:01

      ой да ладно... а кто ее не позорил то? кроме Хиддинка ни кто и не смог со сборной... и то попали на евро случайно!(спасибо хорватам) тут не в тренере дело, а в менталитете игроков... ну не хотят они играть за сборную, тут хоть моуриньо ставь, хоть гвардиолу хоть лева... все равно ни чего не изменится...

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      Рейтинг: +2288

      Бриг 29 октября 2016, 21:27

      Достойно. Это Футбол.

      3
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      Рейтинг: +82

      Mi6 29 октября 2016, 21:21

      слуц - господин никто

      -2
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