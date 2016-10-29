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  • Слуцкий: «Какой сейчас смысл говорить об эпизоде с Комбаровым?»

Слуцкий: «Какой сейчас смысл говорить об эпизоде с Комбаровым?»

29 октября 2016, 20:35
8

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3).

«При счете 1:0 имели моменты и не смогли реализовать, и при 2:1 железный момент был, могли сравнять. В таких ситуациях всегда получается 1:3. Очень сожалеем об этом.

Считаю, что игра была со взаимными шансами. У нас было достаточно моментов и при 1:0, и при 2:1, чтобы не проиграть. «Спартак» играл по счету, садился. Они вели и имели моменты.

Эпизод с Комбаровым? А смысл сейчас говорить об этом?» – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Mi6
1477765291
слуц - господин никто
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Бриг
1477765675
Достойно. Это Футбол.
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Aртемка
1477769076
Слуцкий -опозорил россию на евро тут уважение просто бесмысленно
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franck_ribery
1477814247
Слуцкий Адекватно оценил произошедшее! А более правильно это сделал Газзаев! Судья пендаль не поставил? Ладно! А Вернблуму можно было карточек показать несколько, чего не показал? Если все кто смотрел матч адекватные люди, то видели, что у ЦСКА игры не было! Слуцкий не причем, он выпустил на поле тех, кто был, а то что играли они похабно, то это другой вопрос! Я не думаю, что Слуцкий хотел проиграть! Просто Спартак был лучше по всем показателям! А вот Черчесову реально стоит задуматься о тех, кого он в сборную приглашает! Единственный из состава ЦСКА - это Головин, да и то на перспективу! Акинфеев уже привык к ляпам, он и Лодыгин могут стать значимыми помощниками Спартака в этом сезоне!
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