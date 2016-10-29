Слуцкий: «Какой сейчас смысл говорить об эпизоде с Комбаровым?»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3).

«При счете 1:0 имели моменты и не смогли реализовать, и при 2:1 железный момент был, могли сравнять. В таких ситуациях всегда получается 1:3. Очень сожалеем об этом.

Считаю, что игра была со взаимными шансами. У нас было достаточно моментов и при 1:0, и при 2:1, чтобы не проиграть. «Спартак» играл по счету, садился. Они вели и имели моменты.

Эпизод с Комбаровым? А смысл сейчас говорить об этом?» – сказал Слуцкий.