Аршавин и Тимощук стали серебряными призерами чемпионата Казахстана

Экс-нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин вместе со своим бывшим партнером по петербургскому клубу Анатолием Тимощуком стал обладателем серебряных медалей чемпионата Казахстана в составе «Кайрата».

Сегодня в матче 32-го тура алматинцы нанесли разгромное поражение «Окжетпесу» и обеспечили себе второе место по итогам первенства. Отметим, что Тимощук провел на поле всю игру, а Аршавин был заменен на 63-й минуте, записав в свой актив голевую передачу.

Чемпионство казахстанской Премьер-лиги себе досрочно гарантировала «Астана».

Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. 32-й тур

Кайрат – Окжетпес – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гоу, 2; 2:0 – Исаэл, 46; 3:0 – Исламхан, 49; 4:0 – Куат, 68; 5:0 – Суюмбаев, 86.