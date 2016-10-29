Аршавин: «Кокорин и Мамаев скоро вернутся в состав сборной»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не сомневается в том, что форвард Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев в скором времени вернутся в состав национальной команды. Напомним, что оба футболиста лишись места в сборной России после скандала с шампанским в Монте-Карло.

«Думаю, что Кокорин с Мамаевым скоро вернутся в состав. В данный момент идет просмотр кандидатов, которые могут выступить на чемпионате мира через два года.

Смог бы я теперь вернуться в сборную и стать одним из ее лидеров? Трудно сказать. Пока ты не проверишь это, так можно говорить о любом футболисте», – заявил он.