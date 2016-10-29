Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «Кокорин и Мамаев скоро вернутся в состав сборной»

Аршавин: «Кокорин и Мамаев скоро вернутся в состав сборной»

29 октября 2016, 10:55
1

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не сомневается в том, что форвард Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев в скором времени вернутся в состав национальной команды. Напомним, что оба футболиста лишись места в сборной России после скандала с шампанским в Монте-Карло.

«Думаю, что Кокорин с Мамаевым скоро вернутся в состав. В данный момент идет просмотр кандидатов, которые могут выступить на чемпионате мира через два года.

Смог бы я теперь вернуться в сборную и стать одним из ее лидеров? Трудно сказать. Пока ты не проверишь это, так можно говорить о любом футболисте», – заявил он.

Источник: ТАСС
Россия Россия Аршавин Андрей Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ruverzema29rus
1477729375
вместо Юры Жиркова, я бы Шаву взял на скамеечку. На десять минут его хватит - додавить там или по воротам ударить. Проблема в том, что в сборную у нас берут за прошлые заслуги, а не за набранную форму. Вместо Дзюбы или Кокорина, например, я бы взял Головина - лучшего молодого нападающего чемпионата.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
5
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Сборная России одним словом описала победу Сафонова в Суперкубке УЕФА
01:18
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
2
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
7
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
Вчера, 21:15
3
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА
Вчера, 20:55
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
Вчера, 20:20
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
Вчера, 19:19
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
Вчера, 19:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+