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    Венгер считает, что «Золотой мяч» вредит футболу и игрокам

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о «Золотом мяче», который вручается лучшему игроку по итогам календарного года.

    «Я против этого, потому что такие вещи забивают игрокам головы. Мы видели многих, кто думал только о себе, был одержим «Золотым мячом» и не заботился о командной игре. Я верю, что футбол – это коллективный спорт. Мы живем в мире, где все и так уже индивидуализировано. Нужно уважать футбол за его суть – командные усилия.

    Я против всех этих вещей. Я видел карьеры, которые были уничтожены, потому что игроки были слишком одержимы индивидуальными наградами.

    Думаю, это вызывает эгоизм и люди слишком много думают о своей выгоде, хотя партнер находится в лучшей позиции», – сказал Венгер.

    Источник: ESPN

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    28.10.2016 23:09
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