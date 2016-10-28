Гранквист: «Постараемся дойти до финала Кубка России»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист стал автором двух голов в ворота «Оренбурга», которые вывели его команду в 1/4 финала Кубка России.

«Я забивал и три гола ранее в одной игре. Причем два – с пенальти, и только один забил с игры. Это было в Голландии. Два мяча в одном матче, по-моему, забиваю второй раз в карьере. «Оренбург» – непростая команда, которая всем составом оборонялась. Нам тяжело что-либо создать в атаке, поскольку не было моментов, то не могли и забить. Долго не было гола, это на нас повлияло, что соперник забил первый мяч, а в дальнейшем игра сложилась вот так. Счастлив, что вырвали победу.

Судейство? Свистки в нашу сторону были, когда назначали штрафные удары в пользу соперника. Это было слишком легко для них. Про вопрос с красной карточкой: там можно дискутировать, была она или нет. Но в целом я считаю, что не стоит сопернику жаловаться. Мы победили заслуженно.

Это очень важный турнир для нас. Это один из более-менее легких путей для попадания в Лигу Европы. Мы ответственно подходим ко всем играм именно поэтому. Что касается преимущества, у нас появляется больше шансов. Мы все равно большое внимание уделяем кубковым играм. Постараемся дойти до финала», – заявил Гранквист.

Матч 1/8 финала Кубка России «Краснодар» – «Оренбург» закончился со счетом 3:2 в дополнительное время.