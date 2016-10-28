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    Асхабадзе: «Не припомню более слабого чемпионата»

    Экс-генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе совсем не удивлен тем, что столичная команда на данный момент лидирует в розыгрыше Премьер-лиги.

    «Не удивляет. Но радует. Когда уходил, сказал ребятам на прощальной встрече в Тарасовке, что они достойны большего и все зависит от них самих, что все прошли огонь, воду и медные трубы. Перед началом сезона отмечал, что «Спартак» должен бороться за попадание в Лигу чемпионов. Что сейчас и происходит.

    Почему? Первое. У команды один из самых сильных составов в лиге, но пока не хватает длинной скамейки. Второе. Соперники в борьбе за золото не усилились должным образом. Третье. Не припомню более слабого чемпионата с точки зрения конкуренции за места на самом верху таблицы», – заявил Асхабадзе.

    После 11 туров «Спартак» делит первое-второе место с «Зенитом». На счету команд по 25 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 06:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 28 октября 2016, 13:22

      я думаю не выше 4 места будут.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 28 октября 2016, 11:40

      глянем,чего в конце чемпа скажет...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 октября 2016, 09:14

      Спартак занимает первое-второе место, это заслуга Д.Аленичева, Е.Титова,
      руководства клуба и всего тренерского штаба, которые подобрали игроков
      и организовали команду. Это не заслуга нового тренера.

      -2
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