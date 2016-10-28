Отец Неймара: «Если бы не Месси и Роналду, то не было бы и Неймара»

Отец игрока «Барселоны» Неймара заявил, что его сын играет в футбол благодаря таким примерам, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Все понимают, кто такой Месси и что он значит для современного футбола. Он является кумиром Неймара, и сын счастлив выступать с ним в одной команде. Он счастлив выходить на поле рядом с Месси и играет в «Барселоне» из-за него.

В случае, если бы Месси и Криштиану Роналду не было в современном футболе, то, скорее всего, не было бы и Неймара. Как в свое время, многих других игроков, если бы их не вдохновили Пеле и Марадона», – приводит слова отца бразильца издание Сope.

В текущем сезоне Неймар провел в составе «Барселоны» в Примере на поле семь матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.