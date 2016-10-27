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  • Гершкович: «Слуцкий – один из самых сильных тренеров в России. Он не виноват в неудачах ЦСКА»

Гершкович: «Слуцкий – один из самых сильных тренеров в России. Он не виноват в неудачах ЦСКА»

27 октября 2016, 14:26
7

Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович выразил поддержку главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому, который в последнее время подвергся критике со стороны болельщиков.

«Период спада переживает каждая команда. Это может быть отрезок по ходу чемпионата или вовсе затяжной кризис. Что касается ЦСКА, то этот спад никак нельзя связывать с личностью Леонида Слуцкого. Он уже давно доказал, что является одной из передовых и сильнейших фигур в нашем тренерском цехе.

Если брать объективные причины не лучших результатов ЦСКА, то о них уже давно все говорят. Два креативных игрока, Еременко и Дзагоев, не могут помочь команде в силу обстоятельств, а ушедшего Мусу полноценно заменить пока не удается. Траоре в данный момент не впечатляет, но проблески какой-то игры уже видны. Думаю, не за горами те времена, когда Ласина войдет в колею и будет приносить ощутимую пользу. Потому мне очень странно слышать критику в адрес Слуцкого со стороны журналистов и болельщиков.

За последнее время Слуцкий добился с ЦСКА больших успехов, несмотря на то что в связи со строительством стадиона финансовые возможности клуба не столь широки для приобретения звезд. Армейцы всегда финишируют в тройке и борются за самые высокие места. Хотелось бы выразить полную поддержку Леониду Слуцкому с моей стороны. Уверен, в ближайшее время ЦСКА будет показывать очень качественный футбол», – сказал Гершкович.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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OldenVad
1477568094
Сложно не согласиться )
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avera
1477568156
Ага,а виновны:неправильные поля,мячи бутсы у игроков и ещё сто причин.
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Munez89
1477573447
Ну да, попробуй с 14 игроками отыграть достойно и в чемпионате и в ЛЧ..Слуцкий норм тренер
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Канстантин
1477596549
Он вообще не тренер, Он демагог! За шесть лет, одно твердо разучили игроки: Пас вратарю!!! Без оглядки на ситуацию, даже, если это выглядит в виде "Пятой колонны" соперника!!! Ни одной наигранной комбинации, стандарта, да вообще ничего!! толпой вперед или назад, без всякой мысли!!! Нет разумной игры, ни с мячом, ни без мяча!!!!
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