Кирьяков: «Настраиваем ребят выиграть у «Уфы»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ против «Уфы».

«Мы работаем над игрой в атаке, но ребятам чисто психологически тяжело перестроиться, и наша задача в том, чтобы этот процесс шел намного быстрее.

Чего ждать от матча с «Уфой»? Мы настраиваем ребят выигрывать, до этого у нас было две ничьих. «Уфа» – непростой соперник. Мы сейчас уже изучаем эту команду, у нее в составе есть качественные футболисты. «Уфа» быстро играет в атаке и дисциплинированно в обороне. Все это нам надо учитывать.

Если «Уфа» будет играть кубковый матч основным составом, то это будет плюсом для «Арсенала», потому что они играют выездной матч и на восстановление уйдет больше времени», – сказал Кирьяков.