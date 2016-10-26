На новом стадионе «Зенита» установили раздвижную крышу с прозрачной мембраной

Завершен основной этап по устройству мембранного покрытия на раздвижной крыше санкт-петербургского стадиона, передает welcome2018.com. Сообщается, что стадион на Крестовском острове – единственный в Европе, который имеет раздвижную крышу с использованием мембраны EFTE – прозрачной пленки, устойчивой к проникновению влаги и пропускающей естественный свет.

«Устройство мембранной кровли ETFE на стадионе замыкает тепловой контур и является ключевым этапом подготовки к сдачи объекта до конца 2016 года», – говорится в сообщении компании.