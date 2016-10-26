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  • На новом стадионе «Зенита» установили раздвижную крышу с прозрачной мембраной

На новом стадионе «Зенита» установили раздвижную крышу с прозрачной мембраной

26 октября 2016, 13:43
21

Завершен основной этап по устройству мембранного покрытия на раздвижной крыше санкт-петербургского стадиона, передает welcome2018.com. Сообщается, что стадион на Крестовском острове – единственный в Европе, который имеет раздвижную крышу с использованием мембраны EFTE – прозрачной пленки, устойчивой к проникновению влаги и пропускающей естественный свет.

«Устройство мембранной кровли ETFE на стадионе замыкает тепловой контур и является ключевым этапом подготовки к сдачи объекта до конца 2016 года», – говорится в сообщении компании.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (21)
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DIDI 23
1477481746
Думаю должна выдержать эта мембрана метр снежного покрова. Или кирдыкккккк?
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Чермындыр
1477481917
Когда достроят будет конечно бомбезный стад. Но будет ли он заполняться - вопрос.
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ВoВ
1477482507
Ну конечно, теперь все понятно))) Красивый!
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razory
1477483879
что то фотка старая ребята уже поле закатили разметку сделали и ворота поставили
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rubinovyi2
1477484249
Крыша,как и поле-тоже будет с грехом попалам раздвигаться..
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BAIv
1477485020
на фурах тент тоже свет пропускает... ангары тентованные тоже светлые , а пленка хз как она зимой и ультрофиолет будет держать не рассыпиться
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Ubuntu
1477485086
О! Неужели эта бездонная дыра в бюджете наконец-то скоро перестанет деньги налогоплательщиков всасывать
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bumer_moscow
1477488557
красота.на локомотиве тоже нужно.Зимой играть можно будет.
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БекаMax
1477488964
Красивый!
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kykyi
1477490114
С прИзрачной крышей, правильно? Деньги сперли, полиэтилен натянули.
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