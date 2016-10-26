«Фламенго» планирует приобрести полузащитника «Спартака» Ромуло

Полузащитник «Спартака» Ромуло входит с сферу интересов бразильского «Фламенго», сообщил журналист Лукас Машадо в своем Twitter.

Контракт Ромуло с красно-белыми истекает летом 2017 года, однако, как утверждает источник, российский клуб предлагает футболисту продлить договор. Хавбек склоняется к тому, чтобы остаться в «Спартаке».

26-летний бразилец перешел в стан москвичей в 2012 году. На его счету 58 матчей и 3 забитых гола.