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    «Фламенго» планирует приобрести полузащитника «Спартака» Ромуло

    Полузащитник «Спартака» Ромуло входит с сферу интересов бразильского «Фламенго», сообщил журналист Лукас Машадо в своем Twitter.

    Контракт Ромуло с красно-белыми истекает летом 2017 года, однако, как утверждает источник, российский клуб предлагает футболисту продлить договор. Хавбек склоняется к тому, чтобы остаться в «Спартаке».

    26-летний бразилец перешел в стан москвичей в 2012 году. На его счету 58 матчей и 3 забитых гола.

    Источник: Twitter

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    26.10.2016 13:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 26 октября 2016, 21:15

      В игре с Уралом Ромуло неплохо отпахал. Очень полезен был. Есть еще порох в пороховницах. Надеюсь что он еще вернется к уровню самого себя когда забивал Барсе. Нельзя его пока отдавать.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2016, 16:24

      Конечно надо продлить, игрок добротный, пусть и не сильнее Фернандо, но всё же, для ротации более чем кстати...

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