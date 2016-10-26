Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Василий Березуцкий: «Траоре я считаю очень качественным форвардом»

Василий Березуцкий: «Траоре я считаю очень качественным форвардом»

26 октября 2016, 10:40
15

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказался о последних результатах команды. По словам опытного футболиста, в проблемах всего коллектива не стоит винить отдельные личности.

«Есть субъективные и объективные причины. Начнем с того, что очень непросто играть на несколько фронтов нынешней обоймой. Чемпионат России, Лига чемпионов, ряд футболистов еще и за сборные выступают. При этом ротация практически отсутствует. Понятное дело, игроки устают. Вторая проблема повторяется из года в год. Как только выбывает кто-то из ключевых футболистов, это сразу негативно сказывается на игре. Сейчас команда лишилась Дзагоева и Еременко — это наши основные креативные полузащитники.

Траоре я считаю очень качественным форвардом. Сейчас нам очень тяжело даются голевые моменты, и может сложиться впечатление, что основная вина лежит на нападающем. На самом деле проблема глубже. Атакует команда в целом, как и обороняется. Главная причина низкой результативности в том, что мы сейчас в принципе плохо доставляем мяч вперед. Вот почему у нас так мало подходов к чужим воротам. Так что нельзя говорить, мол, дело только в том, что нас покинули Думбия и Муса. Команда испытывает сложности с подготовкой атак, и это не вина Траоре», – сказал он.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Траоре Ласина
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВoВ
1477470781
Может Траоре и качественный, и все же многие матчи он откровенно гуляет по полю!
Ответить
alexandr1205
1477473103
Не согласен я с Васей, Траоре вообще не впечатляет - ни дриблинга, ни чутья... Забил только, что от него отлетело в ворота... С Вагнером не сравнить.
Ответить
dyema
1477473253
Кукушка хвалит соловья, за то, что хвалит он кукушку)))
Ответить
Black Giz
1477473324
От лукавого говорит. За последнее время Траоре самый слабый форвард из тех что были в ЦСКА. По всем показателям.
Ответить
evgeniykaras
1477474496
Это наверное единственный форвард у которого Вася может отобрать мяч, то и нахваливает его! Как от Майкон ушёл от Лёши все видели! А это сборник!!!! Я болею за ЦСКА много лет, но мне хочется плакать, что происходит в команде сейчас просто ужас после качественных игроков набрать шлака и не менять старичков попахивает провалом((((
Ответить
_Kesh_Suntar_
1477474905
Опять он шутить! Юмором он хорош!
Ответить
Rzn_za_cska
1477475664
да васек... тебя в нападение поставь лучше сиграешь чем "длинный"
Ответить
MUKHTARR
1477475794
Отпустить его лучше после окончания аренды!!! А то и вовсе до конца аренды расстаться - толков от него 0...
Ответить
15426378s
1477479187
а ходули с Траоре пытались снять?
Ответить
Каратель помойников
1477482415
а траоре считает васю супер защитником)
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+