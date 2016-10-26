Василий Березуцкий: «Траоре я считаю очень качественным форвардом»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказался о последних результатах команды. По словам опытного футболиста, в проблемах всего коллектива не стоит винить отдельные личности.

«Есть субъективные и объективные причины. Начнем с того, что очень непросто играть на несколько фронтов нынешней обоймой. Чемпионат России, Лига чемпионов, ряд футболистов еще и за сборные выступают. При этом ротация практически отсутствует. Понятное дело, игроки устают. Вторая проблема повторяется из года в год. Как только выбывает кто-то из ключевых футболистов, это сразу негативно сказывается на игре. Сейчас команда лишилась Дзагоева и Еременко — это наши основные креативные полузащитники.

Траоре я считаю очень качественным форвардом. Сейчас нам очень тяжело даются голевые моменты, и может сложиться впечатление, что основная вина лежит на нападающем. На самом деле проблема глубже. Атакует команда в целом, как и обороняется. Главная причина низкой результативности в том, что мы сейчас в принципе плохо доставляем мяч вперед. Вот почему у нас так мало подходов к чужим воротам. Так что нельзя говорить, мол, дело только в том, что нас покинули Думбия и Муса. Команда испытывает сложности с подготовкой атак, и это не вина Траоре», – сказал он.