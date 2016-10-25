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    Анри: «Многие не могут сразу заиграть в АПЛ. Погба нужно время на адаптацию»

    Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о выступлении Поля Погба.

    «Если говорить о Погба, то это качественный игрок. Когда я перешел в АПЛ, я не играл хорошо с самого начала. Многие не могут заиграть сразу. Это процесс, но в наши дни пресса и фанаты не дают людям много времени на адаптацию.

    Погба нужно освоиться. Все мы знаем, какими качествами он обладает. Думаю, он сможет заиграть. Таково мое личное мнение», – сказал Анри.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Погба провел восемь матчей и забил один гол.

    Источник: Goal.com

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    25.10.2016 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 26 октября 2016, 00:38

      100 лямов куда больше давит...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 октября 2016, 20:13

      На банке адаптация пойдёт быстрее.

      0
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      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 25 октября 2016, 19:53

      полностью согласен.

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