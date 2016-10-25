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    Боранбаев: «Аршавин попросил внести в контракт пункт, что в любой момент может уйти из «Кайрата»

    В руководстве «Кайрата» рассказали, как проходил процесс подписания контракта с Андреем Аршавиным. Футболист настоял на внесении в соглашение пункта, по которому он может покинуть клуб в любой момент.

    «В первый раз мы встречались с Аршавиным в Москве, и все прошло довольно успешно. Друг друга поняли. Андрей – не из тех людей, которые будут сидеть и кивать, внутренне с чем-то не соглашаясь. Он всегда открыто и правдиво высказывает свою точку зрения. Это мы, люди из бизнеса, пытаемся какие-то вещи сглаживать. А Андрей все называет своими именами и имеет на это полное право.

    А подписали мы контракт не сразу, поскольку договорились о некоторых вещах, которые Андрей сначала должен выполнить, – что и произошло. Это было связано с физической подготовкой. После травмы в «Кубани» он не тренировался, набрал лишний вес и не был полностью уверен в своем организме. Почему и попросил внести в контракт пункт, что в любой момент может уйти. Мне кажется, Андрей сам хотел понять – готов он играть или нет. Оказалось – готов, и еще как! Мы сделали для него ударную персональную программу, которая привела к результату», – заявил руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2016 18:19
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 октября 2016, 20:00

      Аршавин молодец

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    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 25 октября 2016, 19:01

      А куда дальше?

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