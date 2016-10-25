Лонг назван самым быстрым игроком АПЛ

Влиятельное британское издание The Telegraph решило определить самого быстрого игрока АПЛ в текущем сезоне. По данным газеты, сейчас в чемпионате самым скоростным является нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг, который в одном из матчей разогнался до 35,31 км/ч.

ТОП-10 самых быстрых игроков АПЛ:

1. Шейн Лонг («Саутгемптон») — 35,31 км/ч

2. Линден Гуч («Сандерленд») — 35,19

3. Кайл Уолкер («Тоттенхэм») — 35,18

4. Джейми Варди («Лестер Сити») — 35,1

5. Джеймс МакКлин («Вест Бромвич») — 35,04

6. Андре Грэй («Бернли») — 34,87

7. Адама Траоре («Мидлсбро») — 34,84

8. Эрик Байи («Манчестер Юнайтед») — 34,84

9. Этьен Капу («Уотфорд») — 34,83

10. Вилфрид Заха («Кристал Пэлас») — 34,79