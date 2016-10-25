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    Хедира: «Буффон достоин того, чтобы получить «Золотой мяч»

    Хавбек «Ювентуса» Сами Хедира заявил, что голкипер «старой синьоры» Джанлуиджи Буффон достоин получить «Золотой мяч». При этом, по мнению немца, в нынешнем году награда достанется нападающему «Реала» Криштиано Роналду.

    «Считаю, есть большое количество футболистов, заслуживающих «Золотой мяч». В их число входят и голкиперы, к примеру, Буффон. Он достоин того, чтобы получить данную награды за 20 лет, проведенных на самом высоком уровне. Тем не менее, скорее всего, обладателем трофея станет Криштиану Роналду», – сказал Хедира.

    Источник: A Bola

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    25.10.2016 10:46
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