Решение УЕФА по Еременко будет принято в первой половине ноября

УЕФА примет решение относительно хавбека ЦСКА Романа Еременко в первой половине ноября. Об этом рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев. Футболист получил 30-дневную дисквалификацию за якобы употребление запрещенных веществ, тем не менее, официально это не было подтверждено ни одной из сторон.

– Можете прояснить ситуацию с Еременко? Когда УЕФА вынесет по нему решение?

– Могу сказать одно – это произойдет в первой половине ноября.

– Допускаете, что Романа в этом сезоне на поле больше не увидим?

– Нет, сейчас не готов на эту тему дискутировать и что-либо комментировать. Идет разбирательство. Мы свою позицию обозначили.