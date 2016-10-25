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Моуринью посоветовал Руни сменить команду

25 октября 2016, 07:14
38

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может покинуть команду. Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью сообщил 31-летнему игроку, что не рассчитывает на него, как на футболиста основного состава и посоветовал форварду сменить команду для получения регулярной игровой практики. Самого Руни также не устраивает текущее положение дел, и он готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб. Напомним, что в его услугах заинтересованы в МЛС и китайской Суперлиге.

Руни выступает за манкунианцев с 2004 года. За это время он провел 532 матча и забил 246 голов. Четыре последних встречи АПЛ нынешнего сезона игрок начинал на скамейке запасных.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Руни Уэйн Моуринью Жозе
Комментарии (38)
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Deniskl
1477370131
Я бы посоветовал Моуринью сменить команду!
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qweewqqweewq
1477371810
Надеюсь его самого выпнут. Пора уже на место поставить
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Kondrat Jr
1477372608
Не трогай Руни, тренеришка! Сам скоро в Боавишту поедешь.
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Kulima
1477372839
Да что вы ведетесь то? Бомбардир, откуда ты всё это берешь?? Совсем новостей что ли нет, что за левый сайт стал!
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Павел Буре
1477376221
Руни никуда не уйдет, скорее всего Маур сам свалит, а причину своего ухода будет называть то, что не нашел общего языка с руководством клуба по поводу трансферов.
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Black77718
1477380142
Если Руни уйдёт то Маур совсем сольётся как тренер,так нельзя приходит гнобит ключевых игроков то в Реале,В Челси,теперь в МЮ,он сам наверное уже закончился как тренер,пусть возвращается в Италия и тренирует Интер,или во Франция,Германию,Португалию,вариантов всегда много.А МЮ в таком состоянии мало кто поможет,эти авгиевы конюшни только Симеоне может вычистить.
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Андрей Ермошин
1477380450
Чем дальше, тем авторитет Маура опускается все ниже и ниже. Требования руководству клуба "космические", а результатов как не было, так скорее всего и не будет. И закатится "звезда" Моуринью, где нибудь в Сегунде или иной второй лиге.
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Kulimen
1477381643
Это который только недавно заявлял, что Руни легенда клуба, никуда он не уйдет, и что ему всегда будет место в команде.
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Kybik-Pybik
1477382440
Бля... ну какие же Глейзеры тупарылые... Я только когда увидел официальное подтверждения назначения Моуриньо - зразу было понятно что он хрен даст Руни играть... если бы мог он бы его сразу вышвырнул как старого негодного кота... Давно все знают что у Моуриньо в команде либо он авторитет, либо только он!!!
Какие же Вы дебилы!!!! Просрать столько бабла, понизить рейтинг и уважение к клубу со стороны болельщиков - вот ВЕСЬ ИТОГ!!! Никогда не был фанатом МЮ... но Ван Гал и теперь Моуриньо... это вообще дерьмо!!!
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Baich
1477382782
Утка!Руни ни когда не покинет клуб!Руни это символ клуба!Быстрее Моуриньо сбежит и Руни будет стоять указывать на его пальцем и ржать!
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