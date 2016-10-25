Моуринью посоветовал Руни сменить команду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может покинуть команду. Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью сообщил 31-летнему игроку, что не рассчитывает на него, как на футболиста основного состава и посоветовал форварду сменить команду для получения регулярной игровой практики. Самого Руни также не устраивает текущее положение дел, и он готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб. Напомним, что в его услугах заинтересованы в МЛС и китайской Суперлиге.
Руни выступает за манкунианцев с 2004 года. За это время он провел 532 матча и забил 246 голов. Четыре последних встречи АПЛ нынешнего сезона игрок начинал на скамейке запасных.
Источник: The Sun
Какие же Вы дебилы!!!! Просрать столько бабла, понизить рейтинг и уважение к клубу со стороны болельщиков - вот ВЕСЬ ИТОГ!!! Никогда не был фанатом МЮ... но Ван Гал и теперь Моуриньо... это вообще дерьмо!!!