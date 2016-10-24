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    Широков ждет предложений о продолжении карьеры игрока

    Завершивший карьеру футболиста Роман Широков признался, что все еще ждет предложений от клубов. Так, президент «Урала» Григорий Иванов готов взять бывшего капитана сборной России в свою команду.

    «Если что-то предложат из РФПЛ, то я готов рассмотреть. Можно и далеко. Важно, кто при этом будет тренером. Кстати, меня приглашал президент «Урала» Григорий Иванов. На конференции РФС подошел, говорит: «Давай к нам зимой». Я отшутился. Сказал, что не поеду, раз им запретили играть в манеже. Иванов сказал: «Если ты приедешь, то нам разрешат».

    Если задачи, тренер будут… Хотя, конечно, тут сын, семья, надо уроки делать.

    Есть ли у меня желание играть? Решать какие-то задачи – да. Поскольку таких предложений у меня не было — я закончил карьеру. Но вдруг еще появятся?» — сказал 35-летний Широков.

    Напомним, Широков объявил о завершении своей карьеры в середине лета.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2016 09:11
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 15:29

      Что оказывается на более-менее обычной работе нужно вджобывать за сущие копейки, если сравнивать с зп футболистов? А ты как хотел? Лафа закончилась и так много хёрней страдал, пора уже и спустится с небес на землю...

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 октября 2016, 15:17

      Широков ещё должен поиграть, ресурсы не исчерпаны, буду рада видеть его на поле, а не в студии Матч Т В"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 24 октября 2016, 15:14

      Гриша на подхвате лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 24 октября 2016, 14:34

      смысла не вижу или бабки кончились Рома!? ведь возобновив карьеру играть надо а ты уже как года три дурака валял, а не играл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 24 октября 2016, 12:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      езжай в кахстан к чипсоеду,на себе подобных(барашков) посмотришь

      -5
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      Рейтинг: -45

      stream15 24 октября 2016, 11:54

      Сколько можно народ смешить?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 октября 2016, 11:37

      КАЙРАТ ТЕБЯ ЖДЁТ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 октября 2016, 11:12

      Чем Урал не нравится?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 24 октября 2016, 11:00

      Роман айда в Московское ДИНАМО :))

      0
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      ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV > polyshuk23 24 октября 2016, 11:07

      в Тосно к Милевскому

      1
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 24 октября 2016, 10:52

      в пердиве еще сможешь пользы принести!!!

      2
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