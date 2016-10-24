Эль-Шаарави: «Роме» удалось избежать стандартных ошибок»

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави отметил важность победы, которую его команда добилась во встрече с «Палермо».

«Это была хорошая победа. Нам удалось избежать стандартных ошибок, таких, как, например, глупые потери мяча. У нас получилось взять инициативу в свои руки и контролировать игру.

Мы пропустили необязательный гол, но это было уже при счете 3:0. Теперь нам нужно обрести стабильность», – заявил Эль-Шаарави.

Матч девятого тура итальянской Серии А «Рома» – «Палермо» закончился со счетом 4:1.