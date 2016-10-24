Асатиани: «В матче с ЦСКА все решило индивидуальное мастерство Майкона»

Бывший футболист «Локомотива» Малхаз Асатиани считает, что железнодорожники превзошли ЦСКА в матче 11-го тура российской Премьер-лиги в желании победить, а также в самоотдаче. Напомним, матч завершился победой «Локомотива» со счетом 1:0.

– В чем «Локомотив» превзошел ЦСКА?

– В желании, самоотдаче. Все-таки «Локомотиву» эта победа нужнее. Я сразу вспомнил, как в 2010 году при Семине мы тоже долго не могли выиграть. Потом матч с ЦСКА. Победили – 1:0, и черная полоса закончилась. Надеюсь, и сейчас у «Локомотива» все наладится.

– Лучший игрок матча?

– Майкон. Все решило его индивидуальное мастерство. Шикарный гол забил! Да и вообще с выходом на поле Майкона игра стала более скоростной.