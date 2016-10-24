Широков: «Ждал большего от Евро»

Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что провал национальной команды на Евро-2016 связан со сменой тактики перед турниром.

«Если честно, ждал большего от Евро, но не думал, что тренер придумает такие масштабные преобразования в тактической схеме. В принципе, по тому, как играли в товарищеских матчах перед турниром, для всех здравомыслящих людей было очевидно — ничего хорошего не будет.

Нет позиционного нападения, осмысленных переходов. Все моменты создаются так: когда кто-то ударил вперед, Дзюба или Кокора поборолись, скинули куда-то, кто-то пробил. Ничего с розыгрыша мы не создавали – и в таком случае добиться чего-то положительно почти невозможно.

Вопрос исполнителей или стратегии? Больше стратегии, конечно. Нам другая тактика и стратегия принесла успех в первых пяти или шести матчах Слуцкого в сборной. Почему он все поменял? Надо у него спросить», – заявил Широков.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на турнире, который прошел летом во Франции.