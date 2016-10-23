Радимов не исключил, что Зырянов сможет сменить его на посту наставника «Зенита-2»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отметил, что полузащитник команды Константин Зырянов имеет все шансы для того, чтобы стать тренером.

«Знаете, я его настолько давно знаю, что даже не могу ответить, может ли он меня заменить на посту. Конечно, я когда-нибудь уйду отсюда, и Косте надо когда-то начинать. То, что он хочет учиться, замечательно — из него может получиться толковый тренер. Это мой очень хороший друг. Мы знакомы уже почти 10 лет», – заявил Радимов.