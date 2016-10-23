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    Радимов не исключил, что Зырянов сможет сменить его на посту наставника «Зенита-2»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отметил, что полузащитник команды Константин Зырянов имеет все шансы для того, чтобы стать тренером.

    «Знаете, я его настолько давно знаю, что даже не могу ответить, может ли он меня заменить на посту. Конечно, я когда-нибудь уйду отсюда, и Косте надо когда-то начинать. То, что он хочет учиться, замечательно — из него может получиться толковый тренер. Это мой очень хороший друг. Мы знакомы уже почти 10 лет», – заявил Радимов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.10.2016 11:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      ASG 23 октября 2016, 20:22

      Да зырянов пока пусть не торопится, играет неплохо )

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