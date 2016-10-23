Монтелла: «Сказал парням, что теперь для нас начинается новый сезон»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями после матча девятого тура Серии А против «Ювентуса» (1:0).

«Нельзя рассчитывать, что обыграешь «Ювентус» вообще без проблем. Мне действительно понравились смелость и уверенность, которые моя команда временами показывала, но так было не на протяжении всего матча, и над этим нам нужно работать.

Я сказал парням, что теперь для нас начинается новый сезон, потому что после сегодняшней победы конкуренты и все остальные изменят своих ожидания в отношении нас. Они будут относиться к нам иначе, и уровень давления также изменится.

Если честно, сегодня я испытал много эмоций. После финального свистка я увидел, как парни помчались праздновать победу к болельщикам, и воспоминания перенесли меня во времена юности, когда я сам был фанатом «Милана» и мечтал играть здесь», – сказал Монтелла.