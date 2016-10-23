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    Примера. «Вильярреал» вырвал победу над «Лас-Пальмасом», «Малага» разгромила «Леганес»

    В матче 9-го тура Примеры «Вильярреал» на своем поле вырвал победу над «Лас-Пальмасом» – 2:1. Три очка хозяевам принес Седрик Бакамбу, забивший решающий гол на последних минутах игры.

    В другой встрече «Малага» одержала разгромную победу над «Леганесом» и поднялась на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    Вильярреал – Лас-Пальмас – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Боатенг, 31; 1:1 – Сансоне, 64 (с пенальти); 2:1 – Бакамбу, 90.

    Малага – Леганес – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Джони, 40 (с пенальти); 2:0 – Кастро, 42; 3:0 – Рамирес, 57; 4:0 – Камачо, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 21:21
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