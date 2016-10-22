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    Рахимов: «После того, как счет стал 2:1, мы перестали отбирать мяч и вступать в единоборства»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матч 11-го тура РФПЛ против «Рубина» (3:1).

    «В нашей игре еще много проблем и огрехов. В организации игры добавляем, но у нас еще есть проблемы. В сегодняшней игре удаления с одной стороны сыграли нам руку, с другой – сыграли с нами злую шутку.

    После того как счет стал 2:1, мы перестали отбирать мяч и вступать в единоборства, каждый игрок перестал дорабатывать. Отсюда стали возникать проблемы. На этот счет будет отдельный разговор с командой», – сказал Рахимов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2016, 13:10

      Зачем Тереку тренер при такой чёткой закулисной организации побед, как в матче с Рубином?

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