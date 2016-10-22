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    ФИФА представила биографию волка Забиваки

    ФИФА опубликовала биографию волка Забиваки, который был выбран официальным талисманом чемпионата мира 2018 года.

    «Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант Волка практически всегда приносит его команде победу», – сказано в сообщении на официальном сайте организации.

    Также ФИФА указала основные черты характера и поведения Забиваки.

    «Обаятелен, уверен в себе, общителен, всегда мечтал стать футбольной звездой.

    Любимое занятие – игра в футбол. Всегда соблюдает правила честной игры, ценит партнеров по команде и уважает соперников, играет классно и целеустремленно. С ним всегда весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих.

    Во время игры он надевает стильные спортивные очки, потому что считает, что они повышают его меткость. А еще он любит позировать для фото!».

    Источник: ФИФА

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    22.10.2016 01:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7750

      mihail200606 22 октября 2016, 10:58

      Блин,взрослые люди... Такую х...ню выдумывают...

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 октября 2016, 10:57

      такое ощущение, что до этого талисманом нашей сборной был Пропускака

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 22 октября 2016, 10:27

      по описанию на Дзюбу смахивает...знает как рассмешить...

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 22 октября 2016, 09:52

      Мне тоже из всех волк больше всех понравился внешне,а про характер что угодно можно написать)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 октября 2016, 09:45

      Набор слов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 22 октября 2016, 07:31

      смесь Роналдо с Балотели получается.

      -1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 октября 2016, 07:10

      Ннн-да..

      -1
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