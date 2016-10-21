«Ювентус» отказался продавать Дибалу в «Барселону» за 90 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что этим летом в его услугах была заинтересована «Барселона».

«Ювентус» отказался продавать меня в «Барселону» за 90 миллионов евро. Это означает, что здесь в меня верят, и я благодарен за это. Рад продолжать играть за «Ювентус», ведь это один из лучших клубов в мире. Если я и уйду отсюда когда-нибудь, то только по желанию руководство туринцев», – сказал аргентинец.

Напомним, ранее сообщалось, что Дибала договорился с «Ювентусом» о новом контракте до 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок провел семь матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.