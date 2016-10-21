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  • Александр Тихонов: «Мутко должен был быть понижен десятикратно»

Александр Тихонов: «Мутко должен был быть понижен десятикратно»

21 октября 2016, 16:17
14

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

«Считаю, что Мутко не только не заслужил повышения, но должен был быть понижен десятикратно.

Возьмите происходящее в футболе. Рейтинг сборной России опустился ниже 50 места. Теперь наша команда считается слабее даже таких стран, как Узбекистан, Албания, Конго и Иран. Это низшая точка падения для нашего футбола. И на что мы рассчитываем с таким уровнем на домашнем чемпионате мира. После провала на чемпионате мира и скандального поведения футболистов не было сделано никаких выводов. Я много общаюсь с президентами федераций и не нашел ни одного положительного высказывания о происходящем. «Заслуга» министра в том, что специалисты минспорта перестали ездить по регионам, так как у них нормы на размещение 550 рублей, а суточные – 100 рублей. Даже в тюрьме на человека тратят чуть больше», – сказал Мутко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (14)
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LIZA1998
1477056587
Согласна
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С-Пб on-line
1477057819
Солидарен
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Sanloko
1477057872
про суточные - тут не Мудко виноват, в образовании и здравоохранении такая же ситуация. Тут надо смотреть шире и глубже/выше....
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proekt
1477057902
Жи есть!
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VGreen
1477058371
«Считаю, что Мутко не только не заслужил повышения, но должен был быть понижен десятикратно. ....– сказал Мутко. ))))
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477058539
Саня... извиняюсь!.. Александр на лыжах бегал быстрее всех, а стрелял не всегда точно. Зато в последние годы почти всегда "бьет в яблочко".
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franck_ribery
1477060866
10 пожизненных сроков)))
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subbotaspartak
1477062026
Надеюсь ты не изменился И стрелять не разучился. Болтать, Саша, все умеют, А ружьём не все владеют.
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vladimir-7
1477066326
А. Тихонов, молодец! Не в бровь, а в глаз.
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radga
1477068761
Питерская мафия.... Своих на переправе не меняют.... слишком много знает. О чем уже говорил не раз. Пока у руля Мутко оставляют,.... там после остаются руины. То-есть если надо что-то развалить, назначьте Мутко ... и все!!!!
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