Александр Тихонов: «Мутко должен был быть понижен десятикратно»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

«Считаю, что Мутко не только не заслужил повышения, но должен был быть понижен десятикратно.

Возьмите происходящее в футболе. Рейтинг сборной России опустился ниже 50 места. Теперь наша команда считается слабее даже таких стран, как Узбекистан, Албания, Конго и Иран. Это низшая точка падения для нашего футбола. И на что мы рассчитываем с таким уровнем на домашнем чемпионате мира. После провала на чемпионате мира и скандального поведения футболистов не было сделано никаких выводов. Я много общаюсь с президентами федераций и не нашел ни одного положительного высказывания о происходящем. «Заслуга» министра в том, что специалисты минспорта перестали ездить по регионам, так как у них нормы на размещение 550 рублей, а суточные – 100 рублей. Даже в тюрьме на человека тратят чуть больше», – сказал Мутко.