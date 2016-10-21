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Медведев поручил Мутко вести подготовку к ЧМ-2018

21 октября 2016, 13:34
18

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список обязанностей Виталия Мутко, который ранее был назначен на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Как сообщается на официальном сайте правительства России, Мутко будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти, а также давать им поручения по вопросам:

— реализации государственной политики в сфере развития физкультуры и спорта;

— государственной политики в области туризма;

— государственной молодежной политики;

— организации, подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года.

Напомним, что ранее за подготовку к ЧМ-2018 отвечал Игорь Шувалов.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (18)
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zatonn
1477047399
Мутко пилой владеет лучше Шувалова, вот вам и загадка!
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kykyi
1477047843
Спрут, мафия.
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vladimir-7
1477049069
Один питерский Ме... дал поручение другому питескому Му... по подготовке ЧМ-2018 по футболу, но оба в этом ни Му-Му.
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vladimir-7
1477049276
Сборной РФ по футболу можно и не выходит на поле,т.к. всё равно проиграют все матчи в группе. Сборной то нет.
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vgarakh
1477049463
Два сапога пара.
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ljrljr0505
1477049883
пусти козла в огород.
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BAIv
1477052103
два мутных лживых чувака не вызывающих доверия, редкостные гавнюки
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Борз-95
1477055546
Мутко всегда на плаву
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spartach n1
1477060448
Такая же история будет как со стройкой стадиона в Питере
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subbotaspartak
1477062414
Велика Россия Мать Хватит долго воровать... Лишь бы этим деньгососам Чемпионат нам не сорвать.
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