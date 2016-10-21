К чемпионату мира-2018 в России снова откроют вытрезвители

В 11 городах России, где пройдут матчи чемпионата мира-2018, будут открыты вытрезвители, которые около пяти лет назад был упразднены, сообщает телеканал RT. Это – Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

«Такие отделения будут в структуре наркологических учреждений. Это специально для людей, которые попадают в разные жизненные ситуации», — сказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

В стане болельщиков положительно приняли такую новость.

«Многие болельщики приезжают в другую страну или город на игру и могут вообще на стадионе ни разу не показаться, сразу в бар идут», – добавил руководитель клуба болельщиков Russia Unities Эдуард Латыпов.