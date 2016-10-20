Александр Кержаков: «Луческу выпускает тех, кого видит в составе на данный момент»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил доверие наставнику команды Мирче Луческу. По словам футболиста, пока он даже не думает об уходе из петербургской команды.

«Возможен ли вариант, при котором зимой попрошу клуб отпустить в аренду? Я жду шанса здесь. У меня были возможности играть, но я ими в самом начале не воспользовался. Теперь нужно ждать нового шанса. Я полностью доверяю главному тренеру «Зенита», тому, как он видит игру, разделяю его точку зрения относительно того, кто в том или ином матче должен играть. Не воспринимаю сложившуюся ситуацию как игнорирование меня. Луческу выпускает тех, кого видит в составе на данный момент. Жду момента, когда я буду нужен.

Я играю столько, сколько мне позволяет тренер. Я тренируюсь, жду своего момента. В последних играх тренер отдаeт предпочтение другим футболистам. Главное, что есть результат. Я не могу сказать, что расстраиваюсь от того, что не играю, ведь команда выигрывает. Я переживаю за «Зенит», за результат. У нас на этом строится коллектив — каждый должен радоваться результатам вне зависимости от того, играет он или нет.

Я надеюсь, что команда будет прибавлять от игры к игре. Это видно и по результатам: «Зенит» идет в лидерах чемпионата. Мы демонстрируем футбол, который нравится, — атакующий, с большим количеством голов. При этом тренер после каждого матча находит какой-то негатив, даже в победных играх. Есть к чему стремиться.

Луческу стремится ставить командный футбол: и в атаке, и в обороне задействовано намного больше футболистов. Тренер требует, чтобы в атаке участвовала практически вся команда, чтобы подготовка к завершающему удару велась столько времени, сколько необходимо», — сказал опытный футболист.