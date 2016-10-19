Тошич получил травму и пропустит матч со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1) и пропустит около месяца.

«Тошич предварительно выбыл на месяц. Со «Спартаком» не сыграет», – написал в своем твиттере журналист Макс Алланазаров.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 29 октября.