Тошич получил травму и пропустит матч со «Спартаком»

Допиз-----ся прогнозист хренов. "Монако мы обыграем а потом Спартак на очереди" ХА ХА ХА. БОГ НЕ МАТРЁШКА - ВИДИТ НЕМНОЖКО.
Но с другой стороны чисто по человечески желаю скорейшего выздоровления.
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1) и пропустит около месяца.
«Тошич предварительно выбыл на месяц. Со «Спартаком» не сыграет», – написал в своем твиттере журналист Макс Алланазаров.
Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 29 октября.