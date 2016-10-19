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    Тошич получил травму и пропустит матч со «Спартаком»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1) и пропустит около месяца.

    «Тошич предварительно выбыл на месяц. Со «Спартаком» не сыграет», – написал в своем твиттере журналист Макс Алланазаров.

    Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 29 октября.

    Источник: Twitter

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    19.10.2016 14:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 19 октября 2016, 17:42

      Допиз-----ся прогнозист хренов. "Монако мы обыграем а потом Спартак на очереди" ХА ХА ХА. БОГ НЕ МАТРЁШКА - ВИДИТ НЕМНОЖКО.

      Но с другой стороны чисто по человечески желаю скорейшего выздоровления.

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 19 октября 2016, 17:32

      Эх, жаль, хотелось бы увидеть матч в оптимальных составах. Здоровья игрокам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 октября 2016, 17:14

      Пиздешь 100%!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 19 октября 2016, 17:12

      мясным удачи!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 19 октября 2016, 16:23

      Что-то травмы пошли косяком.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 19 октября 2016, 16:16

      Тошичу здоровья, Спартаку победы в дерби

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 19 октября 2016, 16:06

      лучшая новость дня!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 19 октября 2016, 15:33

      Допиз..лся тошич про спартак и турнирную таблицу...

      2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 19 октября 2016, 15:23

      да уж..такими темпами в дерби будут принимать участия игроки дубля..травмы за травмами

      3
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      Рейтинг: +390

      fantom23 19 октября 2016, 15:14

      Еще и Тошич выбыл.....Гинер очнись!!!!Нужно расширять скамейку!!!

      -1
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