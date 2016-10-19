Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Новым главным тренером сборной Армении назначен Артур Петросян

    Новым главным тренером сборной Армении станет известный в прошлом полузащитник, один из лучших бомбардиров в истории национальной команды Артур Петросян.

    «Федерация футбола Армении завершила переговоры по кандидатуре нового главного тренера, и с 1 ноября сборную возглавит на данный момент работающий с молодежной командой швейцарского «Цюриха» Артур Петросян. С ним будет подписан контракт», – говорится в сообщении на официальном сайте Федерации футбола Армении.

    На данный момент национальная команда Армении занимает последнее место в группе Е отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2016 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 20 октября 2016, 17:11

      Кроме улыбки эта новость ничего не вызывает))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      veltrener 19 октября 2016, 15:33

      Ну теперь посмеёмся от души))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      peperr 19 октября 2016, 14:57

      Хорошо что не Евгений)))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11