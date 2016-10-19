Пресс-служба ФИФА: «Инфантино не приедет в Москву на презентацию талисмана ЧМ-2018»

Президент ФИФА Джанни Инфантино не сможет посетить Москву и поучаствовать в презентации талисмана чемпионата мира 2018. Напомним, талисман будет представлен в пятницу, 21 октября.

«21 октября президент посетит финал женского чемпионата мира (до 17 лет) в Иордании, что делает невозможным его визит в Москву», – говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Талисманом ЧМ-2018 станет один из трех финалистов голосования – волк, кот или тигр. Итоги голосования будут подведены в эфире Первого канала.