Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Липпи на днях возглавит сборную Китая

    Новым главным тренером сборной Китая может стать итальянце Марчелло Липпи, сообщает Corriere Dello Sport. В ближайшее время может состояться официальная презентация наставника – стороны находятся на финальной стадии согласования условий контракта. Напомним, что 12 октября этот пост покинул Гао Хунбо, под руководством которого команда набрала одно очко в четырех матчах третьего отборочного раунда чемпионата мира-2018.

    Липпи ранее имел предложение от китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» с отличными условиями контракта, по которому он мог бы стать самым высокооплачиваемым тренером мира. Стоит отметить, что специалист уже успел поработать в Китае – он возглавлял клуб «Гуанчжоу Эвергранд» с 2012 по 2015 год. Причем, четыре последних месяца он выступал в качестве технического директора. Его клуб трижды выиграв чемпионат Китая, а также Лигу чемпионов АФК-2012.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2016 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11