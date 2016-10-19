«Шахтер» отказал футбольному союзу ДНР в проведении матчей на «Донбасс Арене»

В руководстве «Шахтера» отказали представителям Футбольного союза Донецкой Народной Республики о проведении матчей на «Донбасс Арене».

«Донбасс Арена» — частная собственность футбольного клуба «Шахтер». И хоть этого клуба сейчас нет на территории нашей республики, они этот комплекс содержат, обслуживают и поэтому пользоваться не дают. Попытки обращения к ним были, но безуспешные. Они не входят в структуру ДНР, хоть объект и находится в Донецке. По сути, это не в нашей компетенции. На частную собственность никто посягать не будет.

Но с точки зрения здравого смысла, когда все сдвинется с мертвой точки, когда международное сообщество признает нас независимой республикой, все это решится довольно быстро. Пока отсутствует правовая база для перевода объектов республиканского значения из частной собственности в государственную. Только после признания ДНР это станет возможным. Мы как в шахматном цугцванге — некуда ходить. Но мы только в начале пути», – рассказал президент Футбольного союза ДНР Игорь Петров.

На данный момент футбольные клубы ДНР, в число которых входят «Арсенал», «Оплот Донбасса», «Металлист», «Химик», «Победа», «Беркут», «Антрацит», «Снежное» и другие команды проводят свои матчи в рамках чемпионата ДНР, Кубка Донецка и Кубка мэра на старых стадионах Донецка, состояние которых признано удовлетворительным, — «Олимпийском», «Кировце», «Металлурге» и «Шахтере».